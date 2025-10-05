Bologna, 4 gol al Pisa ma Freuler non si accontenta: "Non siamo ancora dove vogliamo arrivare"

Il Bologna dopo il pareggio in Europa League contro il Friburgo torna a vincere in Serie A e lo fa regalando spettacolo. Nel 4-0 con cui la squadra di mister Vincenzo Italiano travolge il Pisa al Dall'Ara, i gol portano tutti una firma diversa. Cambiaghi sblocca la gara al 24', poi si procura il rosso su Touré e dalla successiva punizione Moro (38') fa 2-0. I rossoblù chiudono poi la gara due minuti dopo, al 40', con Orsolini. Di Odgaard (53') il sigillo finale.

Così ha parlato Remo Freuler - 90' minuti in campo in cabina di regia - al termine della partita: “Un’ottima gara anche se loro hanno cercato di metterci in difficoltà soprattutto all’inizio del primo tempo. Noi oggi abbiamo fatto una prestazione di livello e ci fa bene perché arriviamo alla sosta più sereni e con la giusta grinta per ripartire dalla trasferta di Cagliari. Abbiamo ancora margini di miglioramento, non siamo ancora dove vogliamo arrivare ma c’è tempo e ci lavoreremo”, le parole riportate dai canali ufficiali del Bologna.