Costacurta: "Milan molto meglio senza Leao. Modric? Boban ha rotto per anni..."

“Il Milan senza Leao ha giocato molto meglio”. Alessandro Costacurta, dagli studi di Sky, torna sul cambio di Rafael Leao, deciso da Massimiliano Allegri al 45’ di Atalanta-Milan, senza che vi fosse alcun problema fisico per il centravanti portoghese: “Degli attaccanti si può parlare in una certa maniera, ma con lui in campo prende più gol. È un dato di fatto, che fa e farà discutere. Con Leao in campo, il Milan non è più un gruppo di undici giocatori”.

Modric personalità e qualità da campione.

“Boban ci ha rotto le scatole per 25 anni con Modric. Dicevo: 'Ok, ma non è il migliore', e poi è diventato Pallone d’Oro. Stiamo parlando di una stella e di una persona sensazionale. Lo stesso Ancelotti per molti anni ne ha fatto un elemento centrale, è sempre stato una stella. In un campionato come quello italiano, che va a una certa velocità, è un giocatore straordinario”.

Leao e Gimenez?

“Oggi molto negativi entrambi. Gimenez finora aveva un campionato buono senza segnare, creando i presupposti per giocare. Oggi devo dire male, perché non è riuscito a tenere palla, a essere una sponda per i compagni. E anche Leao devo dire che ha fatto la stessa prestazione: molto deludenti tutti e due. Tant’è che, quando sono usciti entrambi, il Milan è diventato una squadra. Perché