Costacurta: "Il Milan ha perso una grandissima occasione. Errore da non ripetere"
TUTTO mercato WEB
Finisce 2-2 la sfida di San Siro fra Milan e Pisa. Un passo falso per la formazione rossonera che ha gettato alle ortiche un'occasione per allungare in vetta alla classifica. Merito anche dei nerazzurri di Alberto Gilardino che hanno disputato una gara gagliarda meritando ampiamente il punto. Al termine del match, Alessandro Costacurta ha commentato ai microfoni di Sky Sport:
"Chi deve rammaricarsi di più? Il Milan. Ha perso una grandissima occasione. Si sono accontentati. Un errore da non ripetere. Sembra la prima partita con la Cremonese. Sono due indizi. Contro un certo tipo di avversarie il Milan non riesce ad essere concreto e concentrato".
