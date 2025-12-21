Il Cagliari riacciuffa il Pisa: 1-1 firmato da Folorunsho, che segna e si fa male sbattendo sul palo
Il Cagliari riacciuffa il Pisa grazie alla combinazione tra il neo-entrato Zappa e Michael Folorunsho al 59'. Primo gol a tinte rossoblù per il centrocampista, coraggioso nel tuffarsi alle spalle di due difensori avversari per insaccare di testa il traversone dalla destra del compagno, andando peraltro a sbattere violentemente contro il palo. Cagliari-Pisa 1-1 ed esultanza dolorante di Folorunsho, che si accascia subito a terra e poco più tardi chiede il cambio (dentro Mazzitelli).
