Serie C, Matteo Bassi l’highlander della Virtus Verona: sempre in campo e pronto al salto

Alla 27ª giornata di campionato in Serie C, sono solo 14 i giocatori che sono sempre scesi in campo senza mai essere sostituiti per le rispettive formazioni.

Come da tradizione, questi stakanovisti, sono spesso portieri. E la stagione 2025/2026 non fa certo eccezione con, in rigoroso ordine alfabetico, Agazzi (Alcione Milano), Boffelli (Cavese), Boseggia (Novara), De Lucia (Casertana), Donnarumma (Salernitana), Gagno (Vicenza), Gemello (Perugia), Gori (Union Brescia), Matosevic (Triestina), Merelli (Crotone), Vannucchi (Benevento) e Vitale (Ascoli) a sostenere tali statistiche.

Il dettaglio curioso, però, arriva dal Girone A dove troviamo Michel Panatti, centrocampista classe 1993 cresciuto nelle giovanili della Fiorentina oggi nelle fila dell'Ospitaletto, e Matteo Bassi, altro centrocampista ma questa volta classe 2004 approdato alla Virtus Verona dopo il percorso di formazione nell'Udinese e l'esperienza in Serie D nel Cjarlins Muzane, ad essere sempre stati in campo. Per un totale di oltre 2.400 minuti consecutivi.

Non è un caso, infatti, che il club rossoblù abbia blindato il ragazzo di Tricesimo fino al giugno 2028.

In un calcio logorante come quello attuale, highlander come lui fanno molto comodo. Ma anche molta gola alle formazioni di livello superiore. E chissà se la prossima estate il 75 della Virtus non possa salire di livello. Il salto di categoria non sarebbe una sorpresa.