Pobega ora è un giocatore del Bologna: riscattato dal Milan, che incassa 7 milioni di euro

Da un paio di giorni a questa parte Tommaso Pobega è ufficialmente a tutti gli effetti un calciatore di proprietà del Bologna. Scattata la condizione necessaria per far sì che si verificasse il riscatto obbligatorio dal Milan, che incassa così 7 milioni di euro per la cessione del centrocampista classe '99, che si trova con gli emiliani in casacca rossoblù in prestito dall'estate del 2024 e che però adesso è tutto di proprietà del club guidato da Saputo.

Qual era la condizione necessaria per far sì che il Bologna acquistasse a titolo definitivo Pobega dal Milan? Nell'accordo a base prestito stipulato la scorsa estate tra i due club, era stato inserito l'obbligo di acquistare il centrocampista per i felsinei nel momento in cui fosse arrivato il primo punto in Serie A nel mese di febbraio, dopo la fine del calciomercato invernale. Una condizione pro forma, di fatto, che è stata finalmente soddisfatta con la vittoria per 2-1 del Bologna sul campo del Torino che, curiosamente, è anche una delle squadre in cui ha militato in passato Pobega, assente però per squalifica.

Acquistato in prestito in estate per 1 milione di euro di onere, adesso ne arrivano altri 7 per il Milan. Pobega, tra l'altro, è un fedelissimo dell'attuale allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, da lui conosciuto per la prima volta ai tempi dello Spezia e ritrovato nel momento dell'approdo a Bologna.