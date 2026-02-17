Ufficiale Cambi nello staff tecnico del Perugia: esonerati il vice di Tedesco e il preparatore atletico

Proprio ieri sera, avevamo parlato di possibili cambi nello staff tecnico del Perugia, con mister Giovanni Tedesco a ora sempre in sella e non in discussione, ma con il suo vice invece sotto osservazione: e ora, l'ufficialità dell'esonero, appunto del vice Gian Marco Ortolani e del preparatore atletico Stefano Cellio. Già scelti i sostituti.

Di seguito, la nota del club:

AC Perugia Calcio comunica di aver sollevato dal loro incarico il vice allenatore Gian Marco Ortolani e il preparatore atletico Stefano Cellio.

Dopo due anni di lavoro in cui si sono avvicendati cinque allenatori, fatta una valutazione complessiva sulle ultime prestazioni, il Club ha ritenuto necessario intervenire sullo staff che ha affiancato fino ad oggi mister Giovanni Tedesco, al fine di dare un nuovo impulso al percorso sportivo per affrontare la decisiva parte finale della stagione.

Dopo un’attenta riflessione sui profili più adatti a questo scopo, il Club ha deciso di avvalersi di professionisti che già conoscono bene l’ambiente biancorosso ed hanno contribuito alla crescita del Settore giovanile.

Pertanto, l’incarico di vice allenatore viene affidato a Michele Gatti, che ha svolto un lavoro importante per la crescita dei nostri giovani di talento. Il nuovo preparatore atletico sarà Filippo Sdringola, tornato in questa stagione al Perugia dopo aver maturato esperienze in altri Club, che sinora ha lavorato come responsabile dell’Area performance del Settore giovanile.

AC Perugia Calcio rivolge un ringraziamento a Gian Marco Ortolani e Stefano Cellio per il lavoro svolto in questi due anni, augurando loro le migliori soddisfazioni personali e professionali. Ed augura buon lavoro a Michele Gatti e Filippo Sdringola per il nuovo incarico".