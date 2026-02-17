TMW Non solo Pazienza in panchina. A Foggia arriva anche Cagnazzo nel ruolo di Ds

Ulteriori novità in casa Foggia, dove è attesa la notizie dell'ufficialità di Michele Pazienza in panchina: come già avevamo anticipato ieri, il tecnico ha risolto il contratto con la Torres, e in questi minuti sta firmando il contratto che lo legherà ai rossoneri. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, sino al 30 giugno 2027. Ma oltre questo, la novità si lega all'organigramma dirigenziale, perché, sempre stando a quando raccolto dalla nostra redazione, arriverà in rossonero Carmine Cagnazzo, storico collaboratore di Elio Di Toro all'Audace Cerignola.

Abilitato al ruolo di Ds, Cagnazzo vanta appunto una lunga esperienza anche da scouting, e sarà sicuramente un profilo utile alla ricostruzione del nuovo Foggia, che dovrà intanto pensare al mantenimento della categoria. Va da sé che, come noto, non sarà più nel club Carlo Musa.