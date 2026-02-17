Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Non solo Pazienza in panchina. A Foggia arriva anche Cagnazzo nel ruolo di Ds

Non solo Pazienza in panchina. A Foggia arriva anche Cagnazzo nel ruolo di DsTUTTO mercato WEB
© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
Claudia Marrone
Oggi alle 14:53Serie C
Claudia Marrone
fonte Con la collaborazione di Luca Esposito

Ulteriori novità in casa Foggia, dove è attesa la notizie dell'ufficialità di Michele Pazienza in panchina: come già avevamo anticipato ieri, il tecnico ha risolto il contratto con la Torres, e in questi minuti sta firmando il contratto che lo legherà ai rossoneri. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, sino al 30 giugno 2027. Ma oltre questo, la novità si lega all'organigramma dirigenziale, perché, sempre stando a quando raccolto dalla nostra redazione, arriverà in rossonero Carmine Cagnazzo, storico collaboratore di Elio Di Toro all'Audace Cerignola.

Abilitato al ruolo di Ds, Cagnazzo vanta appunto una lunga esperienza anche da scouting, e sarà sicuramente un profilo utile alla ricostruzione del nuovo Foggia, che dovrà intanto pensare al mantenimento della categoria. Va da sé che, come noto, non sarà più nel club Carlo Musa.

Articoli correlati
Altre notizie Serie C
Cambi nello staff tecnico del Perugia: esonerati il vice di Tedesco e il preparatore... UfficialeCambi nello staff tecnico del Perugia: esonerati il vice di Tedesco e il preparatore atletico
Non solo Pazienza in panchina. A Foggia arriva anche Cagnazzo nel ruolo di Ds TMWNon solo Pazienza in panchina. A Foggia arriva anche Cagnazzo nel ruolo di Ds
Serie C, Matteo Bassi l’highlander della Virtus Verona: sempre in campo e pronto... Serie C, Matteo Bassi l’highlander della Virtus Verona: sempre in campo e pronto al salto
A Foggia c'è chi viene e c'è chi va. Firma Pazienza, ma il Ds Musa è ai saluti A Foggia c'è chi viene e c'è chi va. Firma Pazienza, ma il Ds Musa è ai saluti
Serie C, gli arbitri della 28ª giornata per i tre gironi: Ravenna-Samb al sig. Di... Serie C, gli arbitri della 28ª giornata per i tre gironi: Ravenna-Samb al sig. Di Francesco
Polemiche anche intorno all'Inter U23. L'Ospitaletto denuncia: "Arbitraggio scandaloso"... Polemiche anche intorno all'Inter U23. L'Ospitaletto denuncia: "Arbitraggio scandaloso"
Mignemi: "Il Vicenza sarà reagire al primo ko. Arezzo? Nel Girone B la più completa"... TMW RadioMignemi: "Il Vicenza sarà reagire al primo ko. Arezzo? Nel Girone B la più completa"
Dall'AlbinoLeffe al Norimberga di Klose. Zoma è tra le occasioni perse del calcio... Dall'AlbinoLeffe al Norimberga di Klose. Zoma è tra le occasioni perse del calcio italiano
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris La lezione di Marotta ai suoi colleghi due giorni dopo il clamoroso errore. Juventus e Atalanta per continuare a smentire una 'comoda' bugia (e fare meglio di un anno fa)
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 La lezione di Marotta ai suoi colleghi due giorni dopo il clamoroso errore. Juventus e Atalanta per continuare a smentire una 'comoda' bugia (e fare meglio di un anno fa)
3 Marotta attacca la Juve, ma perché? Chiellini e Comolli non hanno mai nominato l'Inter
4 Giudice Sportivo, Juve stangata: inibiti Comolli e Chiellini. Nessun pronunciamento su Bastoni
5 Allegri: "L'episodio di Bastoni non è come il gol di Muntari. Non perdemmo per quello lo Scudetto"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Il verdetto di De Marco su Inter-Juve: "La simulazione di Bastoni poteva assolutamente starci"
Immagine top news n.1 Comolli inibito (con multa) dopo Inter-Juve. Le motivazioni: "Cercava il contatto fisico con La Penna"
Immagine top news n.2 Giudice Sportivo, Juve stangata: inibiti Comolli e Chiellini. Nessun pronunciamento su Bastoni
Immagine top news n.3 Marotta attacca la Juve, ma perché? Chiellini e Comolli non hanno mai nominato l'Inter
Immagine top news n.4 Allegri su Inter-Juve: "Inutile parlarne ancora. Queste situazioni ci sono sempre state"
Immagine top news n.5 Osimhen: "Giuntoli mi voleva alla Juventus, ma sapevo che 'lui' non voleva lasciarmi"
Immagine top news n.6 Errore di La Penna in Inter-Juventus: possibile stop di una sola partita per l'arbitro
Immagine top news n.7 Bastoni vuole mettere la parola fine a Inter-Juventus: oggi parlerà in conferenza stampa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato
Immagine news podcast n.2 Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali
Immagine news podcast n.3 Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così?
Immagine news podcast n.4 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Maurizio Biscardi: "Juve, le lacune ci sono ancora. E su Marotta dico..."
Immagine news Serie A n.2 Cugini sul caso Bastoni: "Chivu non doveva assolvere il proprio giocatore"
Immagine news Altre Notizie n.3 Ravezzani: "Juve, da Comolli scene indegne. Bastoni se l'è cavata a buon mercato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 CEO Bodo/Glimt: "Inter meglio del meglio. Non mi stupirei del settore ospiti pieno a San Siro"
Immagine news Serie A n.2 Serie A, la Flop 11 dopo 25 giornate: cambio tra ex compagni, Morata per Camarda
Immagine news Serie A n.3 Amantino Mancini garantisce per Spalletti: "Innamorato di lui, ciò che serviva alla Juve"
Immagine news Serie A n.4 Serie A, la Top 11 dopo 25 giornate: Modric, Yildiz e Pio Esposito le tre novità
Immagine news Serie A n.5 Serie A, la Flop 11 della 25ª giornata. Morata e Orban, attacco da 4 in pagella
Immagine news Serie A n.6 Tare multato dal Giudice Sportivo dopo Pisa-Milan. Sanzione e squalifica anche a Vanoli
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il SudTirol ancora alle prese con le assenze: circa due mesi di stop per Odogwu
Immagine news Serie B n.2 Giunti: "Trattativa lunga, ma volevo venire a Padova. La chiamata dalla B è importante"
Immagine news Serie B n.3 Magnino: "A Modena non mi sentivo più considerato. A Empoli ho invece trovato fiducia da tutti"
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, si dimette l'amministratore delegato Polcino. "Volontà della nuova proprietà"
Immagine news Serie B n.5 Serie B, il giudice sportivo della 25ª giornata: quattro gli squalificati. Un turno a Stefanelli
Immagine news Serie B n.6 Serie B, la classifica assistman: Palumbo si avvicina alla vetta. Calò ancora 1°
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cambi nello staff tecnico del Perugia: esonerati il vice di Tedesco e il preparatore atletico
Immagine news Serie C n.2 Non solo Pazienza in panchina. A Foggia arriva anche Cagnazzo nel ruolo di Ds
Immagine news Serie C n.3 Serie C, Matteo Bassi l’highlander della Virtus Verona: sempre in campo e pronto al salto
Immagine news Serie C n.4 A Foggia c'è chi viene e c'è chi va. Firma Pazienza, ma il Ds Musa è ai saluti
Immagine news Serie C n.5 Serie C, gli arbitri della 28ª giornata per i tre gironi: Ravenna-Samb al sig. Di Francesco
Immagine news Serie C n.6 Polemiche anche intorno all'Inter U23. L'Ospitaletto denuncia: "Arbitraggio scandaloso"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Galatasaray Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Borussia Dortmund-Atalanta, la Dea vuole riscrivere la storia dopo l'eliminazione del 2018
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Galatasaray-Juventus, i bianconeri sfidano i fantasmi del 2013
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women sensibilizza sull'HPV. Gravina: "Rafforzati i principi e la visione di Federazione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, ecco il club che sta trattando il prestito di Girelli: è il Bay FC di San José
Immagine news Calcio femminile n.3 Dal calcio a uno storico oro olimpico nel biathlon: Vittozzi poteva essere una calciatrice
Immagine news Calcio femminile n.4 Da Massimino a Banusic, l'undici ideale della quattordicesima di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Lo strano caso di Durante e Baldi: Panini le confonde nelle figurine. E ora dovrà correggere
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, Roma frenata 2-2 dal Napoli. Il riepilogo della giornata
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…