A Foggia c'è chi viene e c'è chi va. Firma Pazienza, ma il Ds Musa è ai saluti

A Foggia c'è chi viene e c'è chi va. Firma Pazienza, ma il Ds Musa è ai saluti
Claudia Marrone
Oggi alle 14:10
Claudia Marrone

Sembra definitivamente chiusa l'avventura di Carlo Musa al Foggia, con il Ds ormai prossimo all'esonero: nessun particolarmente stravolgimento nell'organigramma rossonero, con Giuseppe Pavone che gestirà il momento del club dopo la sua nomina come Direttore dell'Area Tecnica, e traghetterà la squadra verso il finale di questo ostico campionato, che vede i Satanelli chiamati alla risalita dopo. Al momento attuale, la classifica parla di ultimo posto nel Girone C di Serie C.

A coadiuvarlo, in questa obbligatoria risalita, il nuovo allenatore, che, come avevamo anticipato ieri, sarà Michele Pazienza: il trainer ha risolto il proprio contratto con la Torres, dove ha iniziato la stagione, e adesso è pronto per una nuova avventura. Che non sarà semplice. Ma che lo vedrà firmare quest'oggi il contratto.

La lezione di Marotta ai suoi colleghi due giorni dopo il clamoroso errore. Juventus e Atalanta per continuare a smentire una 'comoda' bugia (e fare meglio di un anno fa)
