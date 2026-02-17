A Foggia c'è chi viene e c'è chi va. Firma Pazienza, ma il Ds Musa è ai saluti

Sembra definitivamente chiusa l'avventura di Carlo Musa al Foggia, con il Ds ormai prossimo all'esonero: nessun particolarmente stravolgimento nell'organigramma rossonero, con Giuseppe Pavone che gestirà il momento del club dopo la sua nomina come Direttore dell'Area Tecnica, e traghetterà la squadra verso il finale di questo ostico campionato, che vede i Satanelli chiamati alla risalita dopo. Al momento attuale, la classifica parla di ultimo posto nel Girone C di Serie C.

A coadiuvarlo, in questa obbligatoria risalita, il nuovo allenatore, che, come avevamo anticipato ieri, sarà Michele Pazienza: il trainer ha risolto il proprio contratto con la Torres, dove ha iniziato la stagione, e adesso è pronto per una nuova avventura. Che non sarà semplice. Ma che lo vedrà firmare quest'oggi il contratto.