TMW Radio Maurizio Biscardi: "Juve, le lacune ci sono ancora. E su Marotta dico..."

Il giornalista Maurizio Biscardi è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Juve stasera col Galatasaray:

"Ci sono due cose che contano nello sport, ottenere i risultati e il come si ottengono. Gli allenatori bravi non sono quelli che vincono, ma come vinci e con quello che hai in mano. Se vediamo i risultati di Spalletti, sono pochissimo diversi da quelli di Tudor ma il gioco è tutt'altra cosa. La Juve ha lacune di squadra che neanche Spalletti riesce completamente a ribaltare, ma lui sta dando una fisionomia precisa e gli va dato merito. Sono da 4 anni che sbaglia campagne acquisti e vivacchia tra terzo e quarto posto".

Stasera contro Osimhen e Icardi:

"Icardi non era ideale per Spalletti, sappiamo cosa è successo all'Inter. A lui serve un giocatore non che aspetta in area il pallone, serve un altro tipo di calciatore. Il vero problema della Juve, come ha detto Tardelli, è che la famiglia Elkann non investe con amore nella Juve. Non è attaccato alla squadra".

Marotta e Chivu, chi ha deluso di più con le sue parole dopo Inter-Juve?

"Se Marotta si fermava nella sua esposizione nel dire che è ridicola la questione Nazionale relativa a Bastoni e sulla gogna social, ma quando tiri fuori il caso Cuadrado esci dal tuo mandato di presidente dell'Inter. Lui non è tifoso da bar, ma un presidente. Su Chivu invece dico: quello che ha detto su Kalulu lo ha detto un mese fa proprio a Bastoni, in occasione della sfida col Liverpool. Ha ammesso che il fallo non c'era ma che senza quel braccio l'arbitro non sarebbe stato ingannato".