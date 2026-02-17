Giunti: "Trattativa lunga, ma volevo venire a Padova. La chiamata dalla B è importante"

"È stata una trattativa molto lunga quella per arrivare a Padova, ma la mia volontà mia è sempre stata quella di sposare questo progetto, volevo fare un salto in avanti. E ora il mio obiettivo è quello di mettermi a disposizione e dare il mio contributo": così, nel giorno della conferenza stampa di presentazione, Giovanni Giunti, recente acquisto del Padova, dove è approdato lo scorso 2 febbraio dopo aver salutato il Perugia.

Come riporta trivenetogoal.it, il centrocampista ha poi proseguito: "Devo comunque ringraziare il Perugia per avermi lasciato andare, una chiamata dalla categoria superiore per un calciatore è molto importante. In Umbria ho giocato sia in un centrocampo a due che a tre, mi sento più a mio agio nei due, ma al netto di questo sono pronto a misurarmi con la Serie B, dove il livello di alza di anno in anno. Salvarci il prima possibile è quello che vogliamo, nonostante appunto le difficoltà del torneo: qui però vedo una squadra viva che se la gioca a viso aperto con tutte, sono convinto che raggiungeremo i nostri obiettivi. Dobbiamo continuare a fare le nostre cose e avere il coltello fra i denti".

Conclude ricordando la sua avventura di capitano al Perugia: "La fascia mi fu affidata in un momento di difficoltà, per me è stato un grandissimo onore indossarla, data la mia giovane età non era certo scontato che accadesse".