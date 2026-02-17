Fiorentina, Gudmundsson ancora a parte. Verrà valutato giorno per giorno in ottica Pisa

FirenzeViola.it fornisce aggiornamenti sul rientro degli infortunati in casa vola: Daniele Rugani, escluso dalla lista UEFA e dunque out per la gara con il Jagiellonia, prosegue con due allenamenti giornalieri per prepararsi alla gara con il Pisa. Ed oggi rientra finalmente in gruppo anche se la squadra è concentrata sulla sfida di Conference.

E in Polonia, pur inserito in lista, non dovrebbe andare neanche Albert Gudmundsson che sta proseguendo invece il suo programma di recupero e dunque continua ad allenarsi a parte. Anche lui verrà valutato giorno per giorno e punta il derby contro il Pisa di lunedì. L'islandese è sempre stato un titolarissimo con Vanoli, ma contro il Torino ha rimediato un infortunio che lo ha costretto a saltare la sfida di Como.