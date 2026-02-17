Il SudTirol ancora alle prese con le assenze: circa due mesi di stop per Odogwu
Brutte notizie per il SudTirol, ancora alle prese con gli infortuni. Vittima del tutto, stavolta, l'attaccante Raphael Odogwu, che ha rimediato una lesione meniscale al ginocchio sinistro che necessiterà di intervento chirurgico; tempi di recupero non brevi, considerando che da dopo l'operazione, occorrerà attendere almeno sei settimane per rivederlo in gruppo.
Questa la nota del club altoatesino:
"In relazione a quanto indicato dallo staff medico dell’FC Südtirol, si comunica il seguente aggiornamento relativo alla prima squadra.
Raphael Odogwu ha riportato una lesione meniscale al ginocchio sinistro con necessità di intervento chirurgico, programmato per l’inizio della prossima settimana. Il rientro in gruppo del calciatore è previsto indicativamente dopo sei settimane dall’operazione".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.