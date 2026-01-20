TMW Radio Il Como di Fabregas e le chance Champions secondo gli opinionisti

Il Como vince con autorevolezza a Roma contro la Lazio e si mette in scia alla Juve. Ma può la squadra di Fabregas lottare per la Champions League? Ecco cosa dicono gli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Si può sempre migliorare ma è tecnicamente eccezionale. Se hai dieci giocatori che stoppano ben il pallone, poi le posizioni in campo le trovi e ti riesce tutto più facile. E' una squadra ben allenata, Fabregas è uno straordinario istruttore, mi piace moltissimo".

Gianni Bezzi: "Oggi è in ritardo, ha 37 punti e dovrebbe cercare di sbagliare molto poco. Però la stagione è lunga, la Juve è scivolata quando nessuno se l'aspettava e quindi può provarci. Il Como a vederlo mi sembra una delle più divertenti della Serie A. Certo, Spalletti e Gasperini stanno facendo bene, ma è importante che nessuna si prenda delle pause".

Andrea Piervincenzi: "E' piaciuto fin dall'inizio, ma è una squadra che ha una confidenza col pallone incredibile. Il merito non solo è dei calciatori, la tecnica viene esaltata da chi è in panchina".

Paolo Ghisoni: "Adesso no, manca ancora qualcosa ma l'obiettivo di questa squadra, se non subentreranno problemi, è chiara l'impronta. Non è una squadra italiana, lo vediamo, gli sta dando a questi uomini una mentalità più sulla filosofia che sul risultato. Hanno un'identità ben definita, sulla Champions vedo altre a giocarsela. Abbiamo visto che è successo con Inter e Milan, quando le ha incontrate. Non sono episodi banali, per la Champions manca qualcosa".

Simone Braglia: "A livello di gioco non è stata inferiore a nessuno, forse solo con l'Inter e la Roma è stata inferiore. Detto questo, la qualità dei giocatori manca di quell'esperienza tale per dire di poter entrare in Champions. Per me però in EL ci va".