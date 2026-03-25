Il ct azzurro di rugby Quesada sull'Italia di Gattuso: "Un delitto non andare al Mondiale"
Domani l'Italia è attesa dal primo step. La Nazionale di Gennaro Gattuso affronterà l'Irlanda del Nord nel primo turno del playoff per la qualificazione al prossimo Mondiale. Per continuare a sperare in una qualificazione alla manifestazione che si terrà a giugno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada gli azzurri devono soltanto vincere e poi superare la squadra che riuscirà a portare l'intera posta a casa dell'altra semifinale fra Galles e Bosnia.
Una sfida difficile che Donnarumma e compagni devono conquistare se vogliono ancora cullare il sogno Mondiale. E sulla gara di Bergamo si è espresso ai taccuini dell'edizione odierna de La Repubblica il commissario tecnico azzurro di rugby, reduce dalle gioie del Sei Nazioni, Gonzalo Quesada: "Con tutta la passione che c’è qui per il calcio, un altro Mondiale senza la Nazionale sarebbe un delitto. Ma non voglio dire altro, non sarebbe giusto".
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