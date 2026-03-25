Inter, contatti dopo Pasqua per prenotare Solet: i suoi rappresentati sono attesi in Italia

Appuntamento l'8 aprile in Tribunale a Udine, dove è in programma l’udienza col Giudice. In quella circostanza la Procura chiederà l’archiviazione per le accuse di presunta violenza sessuale. La fine di un incubo per Oumar Solet e il conseguente inizio di una nuova vita calcistica, scrive oggi Tuttosport. Non è un mistero, infatti, che la scorsa estate tutte le pretendenti al centrale francese (due top club di Serie A e tre squadre inglesi) fossero state frenate, dal pericolo di una sentenza di colpevolezza.

Per l'Inter il suo nome è uno dei più interessanti

Il classe 2000 è rimasto in Friuli e in questa stagione si è imposto come uno dei migliori specialisti difensivi della nostra Serie A. A suon di grandi prestazioni che non sono affatto passate inosservate tra gli addetti ai lavori. L'Inter lo ha da mesi ha nei propri radar il numero 28 della squadra friulana. Un monitoraggio costante nel corso degli ultimi mesi, in attesa di buone novelle fuori dal rettangolo verde.

Dopo Pasqua previsti contatti per prenotarlo

I suoi rappresentanti sono attesi presto in Italia sia per supportare da vicino il loro assistito in questo momento delicato sia per iniziare ad approfondire gli aspetti legati al futuro professionale. Con l’Inter in prima fila da tempo. D’altronde non potrebbe essere altrimenti, considerato il debole che il dt Ausilio ha nei confronti di Solet fin dai tempi in cui il classe 2000 militava nel Salisburgo. All’epoca le elevate richieste del club appartenente alla galassia Redbull fecero sfumare l’affare. Restano nel mirino anche Muharemovic del Sassuolo (la Juventus ha però il 50% sulla vendita) e Ordonez del Bruges (spaventa la valutazione di 40 milioni). Previsti contatti diretti dopo Pasqua con l’entourage di Solet.