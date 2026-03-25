L'Italia di Prandelli sottovalutata? Pin: "Non lo so. Giocavamo il calcio che oggi promettono tutti"

L'ex vice di Cesare Prandelli alla guida della Nazionale italiana, Gabriele Pin ha parlato all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport proprio del calcio italiano: "La tecnica è sicuramente un bene, la tattica non è il male. Se ci invitano anche in Iran, è perché riconoscono la nostra sapienza tattica. Per liberare l’uno contro uno di un’ala tecnica contro un terzino, bisogna fargli arrivare la palla. E gli arriva attraverso rotazioni, transizioni, gioco, cioè tattica. Il calcio sarà sempre una moneta a due facce: tecnica e tattica".

Venendo al capitolo Nazionale, all'ex centrocampista viene chiesto la Nazionale di Prandelli fosse stata sottovalutata: "Non lo so. So solo che Cesare è un maestro di gioco e so che avevamo un quadrilatero rotante a centrocampo con funzioni intercambiabili che non dava punti di riferimento. Giocavamo palla a terra e attaccavamo gli spazi. Il calcio che oggi promettono tutti".