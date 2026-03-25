Panucci: "Io sono sempre pro Leao. Quando accende la luce, fa la differenza"

Christian Panucci, ex difensore del Milan e ora opinionista, parla ai microfoni di Tuttosport delle scelte di mercato dei rossoneri: "Davanti a gennaio hanno preso anche Füllkrug e hanno 70 milioni in panchina... Forse hanno fatto qualche errorino? Come diceva sempre Fabio Capello: "Meglio prendere uno forte che quattro". Ci siamo capiti".

Lei è del partito pro Rafael Leao o contro l'attaccante portoghese?

"Io sono sempre pro Leao. È l’unico calciatore del Milan in grado di accendere la luce. Certo è un giocatore che si critica sempre, ma sarà sempre così. Rafa è di indole così, ha bisogno di prendersi la sua pausa per poi accendersi e cambiare la partita. Da quando è arrivato in Italia diciamo sempre la stessa cosa, lo ripetiamo tutte le volte, dopo ogni partita. La verità è che quando è acceso, in questa Serie A può fare la differenza. E lo ha già dimostrato tante volte".

La stagione di Leao

Nella stagione 2025/26 Leao ha disputato 24 partite con il Milan realizzando 10 gol (9 in Serie A e 1 in Coppa Italia), confermando il suo ruolo di attaccante di riferimento per i rossoneri fino al 15 marzo 2026. Con la nazionale portoghese non si è ancora sbloccato in questa stagione e la rinuncia alla convocazione di qualche giorno fa allungherà il suo digiuno.