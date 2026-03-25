Noa Lang a sorpresa: "Conte grande allenatore. A Napoli sentivo che diventavo più forte"

Non è un mistero che Noa Lang non si sia trovato bene a Napoli con Antonio Conte, anche perché l'esterno lo ha spiegato ormai in tutti i modi. Intervistato da Voetbal International direttamente dal ritiro dei Paesi Bassi, il giocatore del Galatasaray ha in parte ritrattato ciò che aveva dichiarato precedentemente: "Lui è un grande allenatore, mi ha voluto a tutti i costi e il Napoli è un grande club. Ho imparato che esistono tante culture diverse nel calcio".

Lang ha affrontato una preparazione estiva diversa dal solito: "Io ero abituato ad allenarmi divertendomi, fare partitelle, tirare in porta. A Napoli siamo andati in ritiro e per una settimana non ho visto un pallone. Però sentivo che stavo diventando più forte. Anche quando stavo in panchina, avevo sempre la sensazione di essere pronto quando serviva. Era grazie alla mia condizione fisica".

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