Il dolore oltre la rivalità cittadina, la Juve si stringe al Torino: "Riposa in pace, Ismael"
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La rivalità, ovviamente, passa del tutto in secondo piano. Anche la Juventus si è stretta al Torino e al suo popolo dopo la tragica scomparsa di Ismael Pistis, giovanissimo tesserato del club granata che ha perso la vita a soli 8 anni in un incidente stradale domenica scorsa.
“Riposa in pace, Ismael”, ha scritto il club bianconero nel commentare il post di cordoglio del Toro su X. “Non troviamo le parole - prosegue la Juventus - . Siamo vicini alla tua famiglia e a tutte le persone che ti hanno voluto bene e continueranno a farlo”
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