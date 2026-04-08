Il doppio ex Luis Garcia: "Barcellona favorito sull'Atletico, Lamine Yamal è unico"

Luis Garcia, doppio ex di Barcellona-Atletico Madrid, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Champions League: “Sono cresciuto nel Barça, sarò felice chiunque vinca, ma se sarà il Barça meglio. Penso che in casa sia sempre favorito, ma l’Atletico Madrid ha qualcosa di diverso. Vediamo sempre partite con tanti gol, molto aperte. Il Barcellona ha un potenziale offensivo enorme, ma lì dietro l’Atletico può fare danni”.

Si parla tanto dei comportamenti di Lamine Yamal…

“Penso che abbia dimostrato grandissima continuità, è uno dei giocatori che ha tenuto a galla questo Barcellona. Tutto il mondo lo guarderà sempre con la lente d’ingrandimento. Da ex calciatore, so bene quanto sia difficile essere qualcuno che emerge sul campo. Va sfruttato un calciatore unico, può essere uno in grado di cambiare ciò che avviene sul campo di gioco”.

Cosa aspettarsi da Griezmann?

“Magari con Julian Alvarez ha meno minuti, però ha la capacità di capire il gioco e mettersi sempre nella posizione giusta. Ha un passato brillante e speriamo di potercelo godere sempre di più. Poi ci sarà il passaggio oltreoceano, ma speriamo di potercelo godere”.