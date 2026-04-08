Barcellona-Atletico Madrid, formazioni ufficiali: Yamal-Lewa vs Griezmann-Alvarez
Di seguito le formazioni ufficiali di Barcellona-Atlético Madrid, andata dei quarti di finale di Champions League:
Koundé torna titolare sulla fascia destra al posto di Araujo , mentre Robert Lewandowski viene schierato in attacco al posto di Dani Olmo, che arretra a trequartista al posto di Fermín. Quest'ultimo ha subito un taglio durante la sessione di riscaldamento di questa mattina e partirà dalla panchina.
Simeone con il tandem d'attacco Griezmann-Alvarez, con Lookman arretrato come esterno sinistro nel 4-4-2. C'è anche un po' d'Italia con la presenza di Ruggeri in difesa.
BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia; Koundé, Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Eric Garcia, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Rashford; Lewandowski. A disp. Szczesny, Kochen, Baldé, Araujo, Gavi, Ferran Torres, Fermin Lopez, Casado, Bardghji, Cortes, Xavi Espart, Marques. All. Hansi Flick.
ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Alvarez. A disp. Esquivel, De Luis, Mendoza, Sorloth, Alex Baena, Almada, Lenglet, Pubill, Vargas, Nico Gonzalez, Julio Diaz. All. Diego Simeone.
ARBITRO: I. Kovacs (Romania)
ASSISTENTI: Marica e Tunyogi (Romania)
IV UFFICIALE: S. Kovacs (Romania)
VAR: Dingert (Germania)
AVAR: Martins (Portogallo)
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