Il ds del Basilea punta su Sommer: "È il mio preferito per la porta. Spero mi chiami presto"

L'Inter continua a dare fiducia a Yann Sommer, ma i tifosi già non sono più d'accordo con la scelta di Crisitan Chivu e lo criticano frequentemente, così pare inevitabile che a fine anno il suo futuro sia altrove. Intervenuto ad Achzadreyenunzig, podcast ufficiale del Basilea, David Degen, direttore sportivo del club svizzero, ha parlato così del futuro della porta della sua squadra: "Il mio candidato preferito gioca a circa 300-350 chilometri di distanza in linea d'aria".

L'allusione è proprio a Sommer: "Spero che mi chiami presto. Sa di potermi chiamare, ne è consapevole, deve mandarmi un segnale. Se succederà davvero, non lo so, non so nemmeno se lo voglia, non conosco i suoi piani. Lo stimo moltissimo come persona e come giocatore. Ci aiuterebbe con quello che abbiamo in programma. Questo non significa che Jonas Omlin non sia anche lui un ottimo candidato".

Le gerarchie però sarebbero chiare, come ha spiegato lo stesso Degen: "Se Yann e Jonas saranno disponibili, ci concentreremo il più possibile su Yann. Ho giocato con lui. Lasciamoci sorprendere da ciò che ci riserva il futuro. Io stesso sono felice di lasciarmi sorprendere".