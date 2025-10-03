Inghilterra, i convocati di Tuchel: assenze pesanti, ci sono Rashford e Loftus-Cheek
Il CT dell’Inghilterra, Thomas Tuchel, ha reso nota la lista dei convocati per le prossime gare di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Galles e Lettonia. Gli incontri si disputeranno il 9 ottobre a Wembley contro il Galles, nella partita internazionale a scopo benefico in collaborazione con l’Alzheimer’s Society, e il 14 ottobre a Riga, continuando le qualificazioni europee per il torneo che si terrà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.
Torna in nazionale Bukayo Saka dell’Arsenal, assente a settembre per infortunio, mentre trovano spazio anche il difensore Jarell Quansah e il milanista Ruben Loftus-Cheek. Non sono stati convocati Tino Livramento, Phil Foden, Cole Palmer, Jude Bellingham e Noni Madueke a causa di problemi fisici.
La squadra si radunerà a St. George’s Park lunedì per iniziare la preparazione. I risultati di questi incontri potrebbero già determinare la qualificazione dell’Inghilterra alla prossima Coppa del Mondo.
Convocati dell’Inghilterra per Galles e Lettonia:
Portieri: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)
Difensori: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City)
Centrocampisti: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Jordan Henderson (Brentford), Ruben Loftus-Cheek (AC Milan), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)
Attaccanti: Jarrod Bowen (West Ham United), Eberechi Eze (Arsenal), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Monaco), Marcus Rashford (Barcellona), Bukayo Saka (Arsenal), Ollie Watkins (Aston Villa)
