Il Genoa annuncia Baldanzi ispirandosi alla serie Breaking Bad. Sarà lui il nuovo 8 rossoblù

Dopo l'annuncio della Roma, ecco anche quello del Genoa: Tommaso Baldanzi si veste di rossoblù con la formula del prestito con diritto di riscatto. Di seguito il comunicato del Grifone sul fantasista toscano:

"Genoa CFC comunica di aver definito con AS Roma l’acquisizione, a titolo temporaneo, dei diritti sportivi del centrocampista Tommaso Baldanzi, con opzione di riscatto alla fine della stagione sportiva in corso. Nato a Poggibonsi il 23/03/2003, Baldanzi, con le sue prerogative professionali e le qualità umane, incarna alla perfezione l’identità del club e porterà la sua esperienza, maturata in 95 presenze e 8 reti in Serie A Enilive. Sono 14 in curriculum le presenze nelle competizioni internazionali per club. Il centrocampista vestirà la maglia numero 8. Talento cristallino cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Empoli, Baldanzi è passato stabilmente in prima squadra nel 2022 e, nel gennaio del 2024, è stato tesserato dalla Roma. Nelle rappresentative nazionali giovanili conta 33 presenze e 12 gol all’attivo e, nel 2023, ha disputato da titolare la finale del Mondiale Under 20. Benvenuto a Genova Tommaso!".

Ancora più curioso l'annuncio social da parte dei rossoblù, che su X e Instagram hanno postato una grafica con la scritta: "BReaking BAldanzi", ispirandosi chiaramente alla celebre serie "Breaking Bad" con gli attori Bryan Cranston e Aaron Paul.