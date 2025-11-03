Il Genoa targato Murgita-Criscito avanti col Sassuolo: Malinovskyi decide i primi 45'

Il Genoa targato Roberto Murgita e Domenico Criscito avanti all'intervallo contro il Sassuolo grazie al gol realizzato dopo 18 minuto da Ruslan Malinovskyi. Gara a due facce nei primi 45': meglio gli ospiti per la prima metà di gara, poi i padroni di casa hanno preso in mano della partita andando più volte civini al gol del pari.

Parte forte il Grifone che sfiora il vantaggio già dopo un quarto d'ora di gara con una tripla occasione nella stessa azione: Thorsby serve Vitinha che calcia in diagonale e manca il bersaglio di poco. Sul cross di Norton-Cuffy interviene Idzes, poi Colombo prova la conclusione di controbalzo mandando il pallone alto sopra la traversa. E' il preludio al gol che arriva 3 minuti più tardi, dopo che sugli sviluppi di un corner Muric è bravo ad anticipare gli avversari ma respinge centralmente. Il pallone arriva sui piedi di Malinovskyi, che dal limite dell'area lascia partire un grande sinistra che si insacca sotto la traversa.

Il gol da una scossa al Sassuolo, che tenta il gol del pari prima con una conclusione dalla distanza di Kone e poi due volte con il colpo di testa di Pinamonti. Al 35' ancora il numero 99 dei neroverdi tenta il pareggio con una super giocata, dopo aver stoppato spalle alla porta il bel suggerimento di Laurinté e provato a beffare Leali con un colpo di tacco da urlo. Sul finale di primo tempo il Genoa si fa rivedere dalle parti di Muric con il sinistro da buona posizione di Lorenzo Colombo che però non inquadra la porta. L'ultimo squillo della prima frazione è ancora per gli ospiti con la punizione di Laurienté che finisce alta.