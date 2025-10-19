Genoa, Malinovskyi: "Ora bisogna fare punti. Inizio stagione altalenante"

Tra pochi minuti a Marassi, Genoa-Parma. I rossoblu alla ricerca del primo successo in campionato. La squadra di Vieira, sconfitta dal Napoli al Maradona, prima della sosta, è ultima in classifica con appena due punti conquistati

Il francese conferma gli stessi 11 visti prima della sosta. Nel pacchetto a 4 di difesa, preferito ancora Ellertsson a Martin. Alto a destra fiducia a Norton-Cuffy, con Vitinha dal lato opposto. Davanti c'è Ekhator, in panchina Colombo.

Prima del match ai microfoni di DAZN, ha parlato Ruslan Malinovskyi, direttore sportivo del Genoa. Queste le sue parole.

"In Nazionale è diverso dal campionato. Sono contento di essere tornato ad aiutare il mio popolo che soffre tanto in questo momento. Adesso voglio fare bene qui, l'importante è la continuità. Vogliamo prendere i punti da questa partita. Qui ogni partita bisogna dare il massimo, siamo stati altalenanti. Ora contano i punti".