Un gran sinistro di Malinovskyi porta in vantaggio il Genoa: col Sassuolo è 0-1 al 17'
Passa in vantaggio il Genoa contro il Sassuolo al 17' minuto del primo tempo. Bravissimo nell'occasione Malinovskyi a raccogliere la respinta di Muric dopo un corner e a lasciar partire un gran sinistro che si infila sotto la traversa, complice anche un portiere avversario fuori dai pali.
