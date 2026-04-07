Simeone: "Gli altri potrebbero essere gelosi ma Griezmann è il migliore che abbia allenato"

Alla vigilia dell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona, Diego Simeone ha trasmesso grande determinazione e fiducia nelle potenzialità del suo Atlético Madrid: "Abbiamo molta voglia e dobbiamo continuare a lavorare per andare avanti", ha dichiarato il tecnico argentino, sottolineando quanto questa fase della stagione sia decisiva per i suoi. Simeone ha evidenziato anche il rispetto per l’avversario: "È un rivale importante in un momento importante della competizione. In questi turni non esistono avversari facili, ancor di più ai quarti o in semifinale. Sappiamo quanto è forte il Barcellona, soprattutto in casa. Siamo qui per competere e cercare di far male".

Non sono mancati gli elogi per Antoine Griezmann, presente in conferenza con il Cholo: "Se è il migliore che abbia mai allenato? Molti potrebbero essere gelosi, ma sì, sono grato di aver avuto un giocatore così determinante. Ha attraversato anche momenti difficili per capire il suo ruolo, poi gli ho suggerito una posizione più centrale. È uno dei migliori che ho avuto", ha detto in lacrime.

Sul piano tattico, Simeone ha analizzato le caratteristiche del Barça: "Le squadre quando attaccano meglio, spesso difendono peggio. Il Barcellona ha una grande capacità realizzativa e questo condiziona il loro modo di giocare. Noi stiamo cercando di migliorare in fase offensiva". Infine, sulla possibilità di sognare il titolo, il Cholo è stato netto: "Penso solo al Barcellona". Un messaggio chiaro, che conferma la concentrazione totale in vista di una sfida che si preannuncia di altissimo livello.