Il rigore di Vergara fa discutere anche alla CBS, Grella: "Con il VAR bisogna buttarsi"

Nell'infuocata sfida giocata ieri allo stadio Luigi Ferraris ha fatto discutere la decisione di Davide Massa di assegnare un calcio di rigore quasi a tempo scaduto in favore del Napoli, che ha così strappato tre punti al Genoa. Una scelta che ha fatto infuriare il tecnico rossoblu Daniele De Rossi, che ha detto di dover fare i conti con un regolamento che può punire anche i minimi contatti in area di rigore.

Un concetto che ha fatto dividere anche all'estero. Nella nota trasmissione americana CBS Golazo l'ex attaccante statunitense Mike Grella ha infatti analizzato l'episodio, spiegando: "Una volta sapevi di non poterti buttare, perché non ti avrebbero dato rigore per certi contatti leggeri. Ora pongono la lente su qualsiasi tipo di contatto, questo non è rigore. Il pensiero di Vergara è stato quello di qualsiasi giocatore del mondo al giorno d'oggi. Con il VAR se senti qualsiasi tipo di contatto, devi buttarti. Perché se ti butti, andranno al VAR, vedranno il contatto e diranno: 'Questo è rigore'. Ma nella realtà della vita e nel calcio, questo non è calcio di rigore".

Queste alcune delle parole di De Rossi a fine gara: "Tocca troppo spesso a noi. Devo lavorare sui dettagli di un regolamento di merda: dobbiamo essere passivi in area, sui contrasti, attenti a non sfiorare, a saltare con le mani in tasca. È tutto cambiato ed è agghiacciante non conoscere il limite di un chiaro errore: chi lo decide? Questi ragazzi non meritano di uscire bastonati dallo stadio. Hanno fatto una partita di grande intensità contro una squadra forte. Vanno forte in settimana e devo dirlo: sono encomiabili".

