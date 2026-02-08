Serie A, la classifica aggiornata: vittoria pesante per il Lecce, è a +3 sulla zona rossa

Successo pesantissimo del Lecce in chiave salvezza. Il 2-1 contro l'Udinese permette ai salentini di portarsi a +3 sulla Fiorentina. Primo successo nel 2026 per i salentini che non gioivano dal 12 dicembre, quando superarono di misura (1-0) il Pisa. Si ferma la striscia positiva dell'Udinese, dopo due successi consecutivi. Friulani che sprecano una grandissima occasione per avvicinarsi alla zona Europa. Questo il quadro aggiornato:

Hellas Verona - Pisa 0-0

Genoa - Napoli 2-3

3' rig. Malinovskyi (G), 20' e rig. 90' + 5 Hojlund (N), 22' McTominay (N), 57' Colombo (G)

Fiorentina - Torino 2-2

26' Casadei (T), 51' Solomon (F), 57' Kean (F), 90' + 4 Maripan (T)

Bologna - Parma 0-1

90' + 5 Ordonez

Lecce - Udinese 2-1

5' Gandelman (L), 26' rig. Solet (U), 90' Banda

Sassuolo - Inter (ore 18, DAZN e Sky)

Juventus - Lazio (ore 20.45, DAZN)

Atalanta - Cremonese (lunedì 9 febbraio, ore 18.30, DAZN)

Roma - Cagliari (lunedì 9 febbraio, ore 20.45, DAZN e Sky)

Milan - Como (mercoledì 18 febbraio, ore 20.45, DAZN)

CLASSIFICA

1. Inter 55

2. Milan 50

3. Napoli 49

4. Juventus 45

5. Roma 43

6. Como 41

7. Atalanta 36

8. Lazio 32

9. Udinese 32

10. Bologna 30

11. Sassuolo 29

12. Cagliari 28

13. Torino 27

14. Parma 26

15. Cremonese 23

16. Genoa 23

17. Lecce 21

18. Fiorentina 18

19. Pisa 15

20. Hellas Verona 15

MARCATORI

13 reti: Lautaro Martinez (Inter)

8 reti: Paz e Douvikas (Como), Yildiz (Juventus), Pulisic (Milan), Hojlund (Napoli)

7 reti: Orsolini (Bologna), Calhanoglu (Inter), Leao (Milan), Davis (Udinese), Orban (Verona)