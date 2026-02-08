Serie A, la classifica aggiornata: vittoria pesante per il Lecce, è a +3 sulla zona rossa
Successo pesantissimo del Lecce in chiave salvezza. Il 2-1 contro l'Udinese permette ai salentini di portarsi a +3 sulla Fiorentina. Primo successo nel 2026 per i salentini che non gioivano dal 12 dicembre, quando superarono di misura (1-0) il Pisa. Si ferma la striscia positiva dell'Udinese, dopo due successi consecutivi. Friulani che sprecano una grandissima occasione per avvicinarsi alla zona Europa. Questo il quadro aggiornato:
Hellas Verona - Pisa 0-0
Genoa - Napoli 2-3
3' rig. Malinovskyi (G), 20' e rig. 90' + 5 Hojlund (N), 22' McTominay (N), 57' Colombo (G)
Fiorentina - Torino 2-2
26' Casadei (T), 51' Solomon (F), 57' Kean (F), 90' + 4 Maripan (T)
Bologna - Parma 0-1
90' + 5 Ordonez
Lecce - Udinese 2-1
5' Gandelman (L), 26' rig. Solet (U), 90' Banda
Sassuolo - Inter (ore 18, DAZN e Sky)
Juventus - Lazio (ore 20.45, DAZN)
Atalanta - Cremonese (lunedì 9 febbraio, ore 18.30, DAZN)
Roma - Cagliari (lunedì 9 febbraio, ore 20.45, DAZN e Sky)
Milan - Como (mercoledì 18 febbraio, ore 20.45, DAZN)
CLASSIFICA
1. Inter 55
2. Milan 50
3. Napoli 49
4. Juventus 45
5. Roma 43
6. Como 41
7. Atalanta 36
8. Lazio 32
9. Udinese 32
10. Bologna 30
11. Sassuolo 29
12. Cagliari 28
13. Torino 27
14. Parma 26
15. Cremonese 23
16. Genoa 23
17. Lecce 21
18. Fiorentina 18
19. Pisa 15
20. Hellas Verona 15
MARCATORI
13 reti: Lautaro Martinez (Inter)
8 reti: Paz e Douvikas (Como), Yildiz (Juventus), Pulisic (Milan), Hojlund (Napoli)
7 reti: Orsolini (Bologna), Calhanoglu (Inter), Leao (Milan), Davis (Udinese), Orban (Verona)