Lecce-Udinese 2-1, le pagelle: Banda, magia da 3 punti. I friulani non spiccano il volo

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:10Serie A
Paolo Lora Lamia

Risultato finale: Lecce-Udinese 2-1

LECCE
Falcone 6 - Non riesce nel miracolo di neutralizzare il rigore di Solet che riporta il match in parità. Per il resto, davvero poco impegnato.

Veiga 6 - In un match in cui ogni sbavatura può rivelarsi fatale, gioca una gara attenta in cui concede poco o nulla dalla sua parte. Qualche discesa in più dopo l'intervallo.

Tiago Gabriel 6,5 - Oltre a fare bene il suo lavoro nell'area leccese non calando mai di concentrazione, è sempre insidioso sui calci piazzati in quella avversaria.

Gaspar 5 - Una sua distrazione rovina un primo tempo fin lì perfetto, commettendo il fallo da rigore poi trasformato da Solet. Prova a riscattarsi con qualche buona chiusura, ma il suo errore resta determinante per il punteggio finale.

Gallo 6 - Il terzino sinistro è come al solito un inno alla concretezza e all'applicazione. Pochi fronzoli sulla sinistra, dove pensa più a contenere che a spingere.

Ramadani 6 - Non la migliore delle esibizioni del numero 20, per qualche errore in impostazione che rischia di costare caro. Da sottolineare comunque il suo atteggiamento, visto che non molla fino alla fine.

Coulibaly 6 - Fa sentire la sua presenza in mezzo al campo, battagliando contro avversari fisici come quelli in maglia bianconera.

Pierotti 5,5 - Del trio alle spalle di Cheddira è certamente il più anonimo. La sua prestazione non migliora con l'andare della gara. Dal 68' Banda 7,5 - Quanto sono belle le storie che può regalare il calcio. Da colpevole della sconfitta col Parma per via di un'espulsione decisamente evitabile, il numero 19 passa nel giro di qualche settimana ad eroe del Via del Mare. Con una magistrale punizione, regala una vittoria che può segnare una svolta in questa seconda parte di stagione.

Gandelman 7 - Il centravanti ombra del Lecce che, quando la difesa avversaria meno se l'aspetta, irrompe in area e crea pericoli. Sfruttando un controllo errato di Karlstrom, firma il vantaggio dopo pochi minuti. Nel finale, sfiora anche la doppietta centrando la traversa. Dal 92' Siebert sv.

Sottil 6 - L'ex Fiorentina è un fattore sulla sinistra, da dove fa partire diversi cross invitanti per le punte. Pericoloso anche in prima persona, su calcio di punizione. Dal 78' N'Dri sv.

Cheddira 5,5 - Buon lavoro da boa per l'attaccante appena arrivato dal Sassuolo, che ha un'occasione ma più che altro gioca per i compagni. Un suo suggerimento in area propizia l'1-0 di Gandelman. Sempre più in ombra, però, con il passare dei minuti. Dal 78' Stulic sv.

Eusebio Di Francesco 7 - Criticato, a volte troppo, va avanti con le sue idee e il risultato finalmente gli dà ragione. Non snatura il suo modulo nel corso del secondo tempo, mettendo i giocatori giusti a posto giusto e venendo ripagato soprattutto da Banda con il gol da 3 punti.

UDINESE
Okoye 6 - Può far poco sul guizzo di Gandelman, in un match che in seguito non gli regala molti momenti per mettersi in mostra. Negli ultimi minuti, prima viene salvato dalla traversa e poi rimane impietrito sulla punizione di Banda.

Solet 6,5 - Primo tempo da film, cui è protagonista prima in negativo con l'errore sul gol del Lecce e poi in positivo firmando l'1-1 su rigore. Ripresa più "normale".

Kristensen 6 - Davanti ad Okoye fa il suo dovere, lasciando sostanzialmente le briciole agli avversari che è chiamato ad affrontare.

Bertola 6 - Centrale di sinistra e talvolta terzino, nella sua zona di competenza evita che arrivino pericoli con buona continuità.

Ehizibue 5,5 - Abbastanza anonimo sulla destra, dove Gallo lo contiene bene. Quando va al cross, non lo fa con la necessaria precisione. Dall'86' Kabasele sv.

Miller 6 - Non ci sono a referto sue giocate ad effetto, la sua prestazione nella zona nevralgica del campo è comunque sufficiente. Dal 64' Zaniolo 5,5 - Dovrebbe dare la svolta col suo ingresso ma, se si esclude un tiro dalla distanza finito di poco sl fondo, si fa fatica a ricordare sue giocate degne di nota.

Karlstrom 5,5 - In mezzo al campo non dà le consuete geometrie. Sfortunato e anche un po' distratto sul gol dell'immediato svantaggio, quando non controlla bene palla e Gandelman ne approfitta. Dal 92' Buksa sv.

Zemura 6 - Cresce di incisività con il passare dei minuti. Determinante nell'azione del rigore, con la sua incursione in area fermata fallosamente. Meglio nella prima parte di gara.

Ekkelenkamp 5,5 - Il castigatore della Roma vive un pomeriggio più in ombra rispetto ad altre uscite. Apprezzabile, comunque, il suo lavoro in fase di non possesso. Dall'86' Zarraga sv.

Atta 6,5 - L'elemento che accende la manovra friulana. Un suo passaggio illuminante aziona Zemura, poi steso in area da Gaspar. Insidioso anche con le sue conclusioni verso la porta.

Bayo 5,5 - Chance dal primo minuto per il numero 15, che si muove molto ma non riesce a creare grossi pericoli a Falcone e alla sua difesa. Dal 64' Gueye 5 - Se possibile, fa peggio del compagno che rileva. Poco pericoloso in avanti e dannoso dietro, visto che causa la punizione del definitivo 2-1.

Kosta Runjaic 5,5 - Come avvenuto altre volte di stagione, la sua Udinese scivola quando è chiamata a spiccare il volo. Sconfitta arrivata nel finale e per un calcio piazzato, ma anche per una prestazione non da squadra che punta con decisione all'Europa.

Editoriale di Luca Calamai
