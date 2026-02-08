Louis Buffon fa il suo esordio da titolare in Pontedera-Ternana: "È stata la scelta giusta"

Nel pirotecnico 2-2 fra Pontedera e Ternana, Louis Buffon, figlio della leggenda della Juventus e della Nazionale Italiana, ha vissuto la sua prima partita da titolare nel calcio professionistico.

Nel post-partita l'attaccante di proprietà del Pisa ha anche parlato in conferenza stampa (fonte lacasadic):

"Mio padre è stato uno dei primi a dirmi che era un’ottima scelta quella di venire qui, mi dà spesso tanti consigli e io cerco sempre di seguirli. Mamma? Ho avuto un dialogo tecnico anche con lei, è la mia prima tifosa. Abbiamo deciso insieme".

Sulla partita del 'Mannucci', poi, ha detto: “Mi son trovato bene con i miei compagni, in settimana abbiamo lavorato duramente. Abbiamo giocato una buona gara, mi aspettavo una categoria così fisica. Ogni partita è una guerra e io sono pronto per questo. Mi piace questo stile di gioco, mi trovo bene sia con Vitali che con Yeboah. Per me è importante fare bene qui, sono venuto per dare una mano. La squadra ha grandi individualità. Mi è piaciuta la sfida, per me è la prima vera esperienza tra i grandi. Volevo mettermi alla prova in un contesto diverso. Spesso quando ero al Pisa veniva a vedere le partite del Pontedera, mi è sempre piaciuta come atmosfera”.