Il Maldini sbagliato dall'Atalanta alla Lazio: la curiosa svista di Lega Serie A

Sta per diventare ufficiale il trasferimento di Daniel Maldini dall'Atalanta alla Lazio, con il figlio d'arte che è approdato ieri nella sponda biancoceleste della Capitale mettendosi a disposizione del suo nuovo allenatore Maurizio Sarri. La formula del trasferimento è un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto, che può trasformarsi in obbligo al raggiungimento di certe condizioni, per altri 14 milioni di euro.

La figura di Daniel Maldini è la terza di una dinastia di calciatori che comincia con la figura di Cesare e prosegue con forse la più grande icona del mondo del Milan, l'ex difensore e dirigente rossonero Paolo. Quest'ultimo è una personalità che catalizza e alla quale ci si riconduce spesso anche quando si parla del figlio Daniel. Un po' ciò che è successo a chi si occupa di catalogare i depositi dei contratti in Lega Serie A.

Scorrendo l'apposita sezione del massimo campionato italiano, infatti, si potrà notare un curioso errore: nel trasferimento dall'Atalanta alla Lazio, a titolo temporaneo, compare il nome di Paolo e non invece quello corretto, del figlio Daniel. Nulla di grave, per carità, con l'auspicio che quantomeno nei documenti del trasferimento tutti i dati anagrafici del giovane fantasista classe 2001 siano riportati in maniera corretta.