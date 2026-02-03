Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
3 febbraio 2009, Maldini chiede un'ultima partita con la Nazionale. Non ci sarà mai

Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Accadde Oggi...
Il 3 febbraio del 2009 arrivano le dichiarazioni di Paolo Maldini circa una possibile partita di addio in Nazionale. A 41 anni, con il ritiro dietro l'angolo - si fermerà dopo l'ultima di campionato - sperava di potere salutare dopo una storia lunga 14 anni.

"Mi farebbe piacere giocare un'ultima partita. Non sarebbe un ritorno in Nazionale, ma l'occasione per la celebrazione di una carriera comunque lunga in azzurro, per questo mi farebbe proprio piacere. E' un'idea nata spontaneamente io non ne sapevo nulla, se e quando potrà esserci la partecipazione a questa gara è una decisione che spetta a chi di dovere, anche tenendo conto del fatto che il calendario è molto fitto e che, giustamente, il commissario tecnico, Marcello Lippi, deve tenere innanzitutto in considerazione le esigenze della squadra".

Lippi, da par suo, apriva a un addio, ma a una condizione. "La sfida contro il Brasile è vicinissima, mancano meno di due settimane e probabilmente sarà difficile da capire ma non si può organizzare una cosa del genere in così poco tempo. Ho un grande rispetto per Maldini, è stato un grandissimo giocatore ed un grandissimo professionista. Maldini, comunque, non si è ancora ritirato dal calcio ufficiale e non sappiamo quando prenderà questa decisione. Avevo parlato con lui riguardo la sua decisione di lasciare il giro azzurro. Mi ha detto che non era più interessato a giocare in Nazionale, ma credo che un'iniziativa del genere sia possibile. Prima però dovrà annunciare il suo addio al calcio dopodiché vedremo se sarà possibile organizzare il tutto".

