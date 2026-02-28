Barcellona, guarda Maldini: maglia del Milan regalata a Gerard Martin. Indizio di mercato?

Un compleanno indimenticabile per Gerard Martin, il terzino sinistro del Barcellona che lo scorso 26 febbraio ha spento 24 candeline. Il regalo più prezioso è arrivato direttamente dal suo idolo di sempre, Paolo Maldini, che gli ha fatto recapitare la maglia bianca del Milan indossata nella storica finale di Champions League del 2003 a Manchester. Il giocatore spagnolo, cresciuto nella devozione per il simbolo rossonero e del calcio italiano, è stato soprannominato dai compagni "Gerard Maldini". Che ha espresso la sua gratitudine su Instagram: "Grazie mille!", in italiano. Mostrando la dedica autografata accanto all'iconico numero 3.

"A Gerard, tanti auguri di buon compleanno e buona fortuna per la tua carriera. Con affetto", e la sigla estesa dell'eterno numero 3 del Milan. Gerard Martin oggi è un punto fermo della rosa di Hansi Flick, in lotta per LaLiga, con un contratto fino al 2028 e 77 presenze all'attivo. La sua versatilità, che gli permette di agire sia sulla fascia che al centro della difesa proprio come Maldini, non è passata inosservata agli osservatori internazionali. E il nome del classe 2002 è finito con insistenza nei radar di mercato del Milan, alla ricerca di nuove soluzioni per la corsia mancina. Un fatto dovuto alle difficoltà riscontrate da Pervis Estupiñán (17 milioni di euro) alla sua prima stagione in Italia.

Nonostante un contratto blindato fino al 2030 e un ingaggio pesante, il nazionale ecuadoriano non ha convinto pienamente in questa prima parte di stagione, collezionando solo 16 presenze e un'espulsione. Mentre Gerard Martin continua a scalare le gerarchie in Spagna, il Milan ne osserva con attenzione l'evoluzione. Che sia un tentativo di Maldini di indirizzarlo verso le tinte rossonere?