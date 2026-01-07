Il messaggio di Allegri a Leao: "La punta deve fare gol". E su Fullkrug: "Non avevamo uno così"

Intervenuto alla vigilia della gara contro il Genoa, mister Massimiliano Allegri ha parlato anche delle capacità realizzative di Rafa Leao, progressivamente diventato il nuovo numero nove del Milan. Queste le dichiarazioni del tecnico rossonero sul portoghese e sul mercato, che gli ha appena consegnato Niclas Fullkrug dal West Ham:

Leao può vincere il capocannoniere?

"Leao deve pensare a fare gol, perché la punta deve fare gol. Poi se la punta gioca bene si dice: eh ma non fa gol. La punta deve fare gol. Può solamente crescere, anche perché nella prima parte di stagione sia lui, che Pulisic, che Nkunku hanno saltato diverse partite. Domani Nkunku non ci sarà, speriamo di averlo a Firenze".

Cosa si aspetta dal mercato?

"Niente. Ho fortunatamente una società che lavora bene per il Milan: Tare e Furlani sono concentrati per il bene del Milan, quindi sono sereno e tranquillo. Fullkrug sta migliorando di condizione e già a Cagliari ha dimostrato di avere delle caratteristiche che in rosa non avevamo".

