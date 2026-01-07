Allegri tedoforo per Milano-Cortina 2026: "Un'emozione e un'esperienza meravigliosa"

200 panchine in Serie A per Massimiliano Allegri. Il tecnico del Milan, nel match contro il Genoa, raggiungerà questo prestigioso traguardo. Non solo. Il mister toscano sarà anche tedoforo per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. "Il passato serve per cercare di migliorare il futuro - ha commentato in conferenza stampa -. Sono contento di portare la fiamma olimpica, per me sarà una emozione e una esperienza meravigliosa; ringrazio il Coni che me ne ha dato la possibilità.

Domani affrontiamo un Genoa che ha sempre segnato nelle ultime 10 partite; ha giocatori tecnicamente molto validi, buoni tiratori. Davanti hanno Colombo che sta facendo molto bene e sono contento perché è un ragazzo veramente straordinario. Dovremo affrontarli con rispetto. I risultati di ieri hanno fatto sì che si alzasse la quota Champions, secondo me, a 40 punti".

