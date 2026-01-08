Ternana, arriva già il primo colpo per Foresti. Accordo con l'Avellino per Panico

"Panico? È inutile negare che ci sono giocatori forti, fermi ai box in Serie B. Se nel mercato attuale ci fosse l’opportunità di portare giocatori forti a Terni è un segnale anche per i tifosi per far capire che stiamo facendo sul serio”. Parole e musica di Diego Foresti, rientrato in seno alla Ternana come direttore dell'area tecnica, nella conferenza stampa andata in scena nelle scorse ore in merito all'interesse per Giuseppe Panico, attaccante classe 1997 in uscita dall'Avellino.

Interesse, questo, che secondo quanto riportato da SkySport avrebbe prodotto risultati.

I due club, stando ai colleghi dell'emittente satellitare, avrebbero trovato la quadratura definitiva per l'approdo del calciatore in Umbria sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Panico, dunque, si appresta a salutare il 'Partenio-Lombardi' dopo un'anno e mezzo, durante il quale ha messo a referto 19 presenze e 1 gol. In precedenza per lui, dopo la fine del percorso delle giovanili del Genoa, esperienze con Cesena, Teramo, Cittadella, Novara, Juve Stabia, Pro Vercelli, Crotone, Lucchese e Carrarese.