Bergomi sicuro: "L’Inter prenderà un esterno a destra. Luis Henrique ancora molto timido"

Un esterno arriverà comunque. Ne è convinto Giuseppe Bergomi, che ha espresso la sua opinione nel corso di Sky Calcio Club dopo l'accordo dell'obiettivo nerazzurro Joao Cancelo col Barcellona. Queste le dichiarazioni dello storico calciatore dell'Inter: "Io continuo a pensare di sì", ha dichiarato riferendosi a un possibile nuovo innesto sulla corsia destra di Chivu.

"Non voglio togliere nulla ai progressi di Luis Henrique, ma lo vedo ancora molto timido. È disciplinato, è migliorato in fase difensiva, però è stato preso perché ritenuto capace di saltare l’uomo", ha proseguito lo Zio. Poi, una nota tattica sulla sfida di Parma: "Nel finale di partita, in quella zona, ha giocato Carlos Augusto. Questo per me è un segnale".