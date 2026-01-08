Monza, Bianco: "Già dalla gara con l'Entella, abbiamo grande opportunità per la vittoria finale"

"Il 27 dicembre, al mattino, ci siamo allenati, la squadra ha poi avuto un programma di almeno tre giorni nei sette di riposo, programma mirato a dove potevano fare qualcosa, e la risposta è stata poi in questi primi giorni di inizio anno, che sono stati i migliori di sempre. I ragazzi andavano fortissimo. E se gli allenamenti sono, come si dice, la risposta a quello che è il campo, credo proprio faremo una grande partita": nella conferenza stampa dell'antivigilia, ha esordito così il tecnico del Monza Paolo Bianco, che ha parlato in vista della sfida alla Virtus Entella, in programma sabato 10 gennaio alle ore 15.00.

Il trainer, in vista di questa ripresa ha aggiunto: "L'ultimo periodo della stagione sarà sicuramente quello più importante, ma dipende da come si arriva alle ultime gare del campionato. A ogni modo, dopo una prima parte di stagione in un certo livello, è chiaro che ho parlato alla squadra: ho ringraziato i ragazzi per questi mesi, non si sono mai lamentati e hanno spinto tantissimo, e ho detto loro che abbiamo dei vantaggi in questa seconda parte di campionato. Quali? Ci conosciamo già e abbiamo già superato delle difficoltà. Non solo, abbiamo tanti punti, probabilmente la metà di quelli che servono per vincere un campionato. Ora sta a noi dimostrare che possiamo farlo, abbiamo una grande opportunità".

Opportunità che sarà chiaramente segnata anche dal mercato: "Quello di oggi è un mercato più facile rispetto a quello estivo, allora c'era chi aveva ambizioni di Serie A mentre ora son tutti coinvolti nel progetto. A noi, però, qualcosa manca, specie in mezzo al campo dove è partito Zeroli e dove probabilmente partirà Sardo, che non ha mai giocato, mentre negli altri reparti direi che abbiamo già giocatori molto forti. Tra l'altro, dovremmo fare a meno di Obiang, il regalino dal ritorno delle Nazionali, mentre è recuperato Colpani. Sono ancora out Antov, Forson e Galazzi.".

Conclude quindi con una considerazione al match: "La prima gara dopo la sosta è un'incognita per tutti, in più giocheremo su un campo diverso rispetto quello cui siamo abituati. Partiremo domani, e faremo la rifinitura a Chiavari, e a tal proposito voglio ringraziare l'Entella per l'opportunità che ci ha dato. Credo sia giusto sfruttarla anche per l'importanza che ha per noi questa gara. Cosa ci potrebbe dare una vittoria su un campo non facile, dove non tutte le squadre importanti hanno vinto, lo sappiamo".