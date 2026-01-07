Milan, Allegri coccola Modric: "Vanno sottolineati la passione, l'amore e l'umiltà"

Non ha certamente bisogno di presentazioni Luka Modric. Il centrocampista croato sta facendo molto bene nel Milan ed è stato elogiato oggi in conferenza stampa da mister Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero ha così parlato del suo giocatore:

"Non è una sorpresa tecnica, ma è la passione e l'amore e l'umiltà che vanno sottolineati. Mi fa sorridere che, quando sbaglia un passaggio, si arrabbia molto con sé stesso e chiede subito scusa. A Cagliari poteva servire Loftus-Cheek davanti alla porta, ha sbagliato e ha chiesto subito scusa arrabbiandosi con sé stesso. questo è un ottimo esempio per i giovani, perché testimonia l'amore e la passione che i ragazzi di oggi dovrebbero avere per lo sport che fanno. È questo che fa la differenza. Oggi ci sono troppe distrazioni: è importante avere giocatori focalizzati".

