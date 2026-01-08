Ufficiale
Roma Femminile, arriva in prestito dal PSG la norvegese Froya Dorsin
L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Froya Dorsin. La calciatrice arriva dal Paris Saint-Germain in prestito fino al termine di questa stagione.
Attaccante classe 2007, Froya inizia la sua carriera in Norvegia al Rosenborg dove dal 2022 al 2024 raccoglie 28 presenze in totale. Nell’estate 2024 si trasferisce al Paris Saint-Germain. In due stagioni con il PSG raggiunge 16 presenze segnando 2 gol e fornendo 1 assist.
Dal 2022 rappresenta la Norvegia a tutti i livelli giovanili diventando anche capitana della formazione U17; attualmente Froya fa parte della formazione U23.
Dorsin ha scelto la maglia numero 9.
