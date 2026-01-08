Lecce, nuova idea per il centrocampo. Occhi in Austria: contatti con il Grazer per Fofana

Il Lecce si muove sul calciomercato di gennaio alla ricerca di volti nuovi per vari reparti, tra i quali il centrocampo. E l'ultima idea di mercato per il club salentino in maglia giallorossa. arriva dalla Bundesliga austriaca.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, il Lecce ha messo nel mirino Sadik Fofana (22 anni), centrocampista classe 2003 che milita in forza al Grazer e fa prevalentemente della fase difensiva il suo punto di forza. Un metro e novantadue di altezza, è un nazionale del Togo (con cui ha 8 presenze in gare ufficiali) ma è dotato di doppio passaporto tedesco che lo rende quindi un comunitario per l'Europa.

Il Lecce ha avviato i colloqui con il Grazer per provare ad arrivare a Fofana, fa sapere l'emittente satellitare, i contatti sono approfonditi ma manca ancora l'intesa definitiva perché la luce sul semaforo dell'affare diventi di colore verde.