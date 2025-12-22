Bonucci: "Nessun favorito fra Napoli e Bologna. Juventus? Con Spalletti sta facendo ciò che sa fare"

Ai microfoni di SportMediaset, Leonardo Bonucci ha parlato da Riyad in vista della finale di Supercoppa Italiana fra Napoli e Bologna: "La preoccupazione da parte del Napoli ci sarà, nelle finali non ci sono favoriti. Credo che Conte avrà catechizzato bene i suoi, il Bologna è una squadra aggressiva e pericolosa, vorrà giocarsela come contro tutti".

Tornando al campionato, la Juventus ha ripreso la retta via: è da Scudetto?

"La Juventus con Spalletti sta cominciando a fare quello che deve fare, ovvero vincere le partite, ma Napoli, Inter e Milan stanno dimostrando di essere grandi squadre. Sarà un gran campionato".