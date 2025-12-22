Napoli, Lobotka: "Bologna squadra di qualità, ma vogliamo vincere questa finale"
TUTTO mercato WEB
Stanislav Lobotka, regista del Napoli, è stato intervistato da Sportmediaset prima della finale di Supercoppa italiana contro il Bologna: "Quello che dice il mister è giusto, in finale ci si ricorda solo di chi vince".
Che avversario è il Bologna?
"Lo conosciamo dal campionato, ci abbiamo giocato poco tempo fa: sono una squadra di qualità ma noi crediamo in noi stessi e faremo del nostro meglio per vincere la partita".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Juve, ecco il mercato per lo scudetto. Il sogno Tonali, possibili Frattesi, Hojbjerg e un esterno. Milan: non solo Fullkrug, arriva un centrale. Inter fra Dodò, Norton Cuffy e Muharemovic. Paratici ha detto sì e la Fiorentina vince
Le più lette
2 Juve, ecco il mercato per lo scudetto. Il sogno Tonali, possibili Frattesi, Hojbjerg e un esterno. Milan: non solo Fullkrug, arriva un centrale. Inter fra Dodò, Norton Cuffy e Muharemovic. Paratici ha detto sì e la Fiorentina vince
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile