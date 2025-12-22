Napoli, Lobotka: "Bologna squadra di qualità, ma vogliamo vincere questa finale"

Stanislav Lobotka, regista del Napoli, è stato intervistato da Sportmediaset prima della finale di Supercoppa italiana contro il Bologna: "Quello che dice il mister è giusto, in finale ci si ricorda solo di chi vince".

Che avversario è il Bologna?

"Lo conosciamo dal campionato, ci abbiamo giocato poco tempo fa: sono una squadra di qualità ma noi crediamo in noi stessi e faremo del nostro meglio per vincere la partita".