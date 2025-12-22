Napoli-Bologna, formazioni ufficiali: Conte conferma l'undici. Castro e Ferguson dal 1'
Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Bologna, finale della Supercoppa Italiana.
Nessuna sorpresa per quel che riguarda i campioni d'Italia in carica, che confermano il medesimo undici che ha battuto quattro giorni fa il Milan. Vincenzo Italiano sceglie Rowe al posto dell'infortunato Bernardeschi, punta su Ferguson in mediana al posto di Moro e conferma Castro che vince il ballottaggio con Dallinga.
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. A disp. Contini, Ferrante, Gutierrez, Buongiorno, Lukaku, Olivera, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Lang, Barido, Di Chiara. All. Antonio Conte.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. A disp. Skorupski, Pessina, Franceschelli, Moro, Rowe, Tomasevic, Immobile, Zortea, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Vitik, Sulemana, Fabbian. All. Vincenzo Italiano.
ARBITRO: Colombo di Como.
ASSISTENTI: Berti e Vecchi.
IV UOMO: La Penna.
VAR: Di Bello.
AVAR: Pezzuto.