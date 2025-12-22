TMW Napoli-Bologna, per gli spalti vuoti gli organizzatori corrono ai ripari con i teloni

Supercoppa ricca dal punto di vista del montepremi, ma che non sta richiamando la cornice di pubblico che si poteva sperare. Per la finale fra Napoli e Bologna ci saranno diversi posti vuoti e biglietti invenduti al punto che gli organizzatori provano a metterci una toppa, nel vero senso della parola. Sono già stati disposti dei teloni nella parte superiore delle due curve, riducendo di fatto la capienza e accorpando le tifoserie in porzioni di stadio più piccole. Pesa evidentemente l'assenza di squadre come Inter e Milan, che in Arabia Saudita possono vantare una fanbase di gran lunga superiore rispetto a Napoli e Bologna.