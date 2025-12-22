Bologna, Ferguson: "Finale contro una grande squadra, siamo pronti per giocarla"
Lewis Ferguson, centrocampista scozzese del Bologna, ha parlato ai microfoni di Italia 1 prima della finale di Supercoppa italiana contro il Napoli: "È un'altra finale contro una grande squadra, ci siamo preparati nel miglior modo possibile e siamo pronti. C'è un trofeo da alzare, sarà emozionante".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
