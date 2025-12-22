Milan, dalla Turchia: il Galatasaray mette in stand-by Gimenez. Dubbi sulle sue condizioni
Il nome di Santiago Gimenez è stato a lungo sul taccuino del Galatasaray, alla ricerca di un rinforzo di peso per l’attacco. Tuttavia, la trattativa per l’attaccante messicano si è complicata a causa di un problema fisico che ha introdotto elementi di incertezza sull’operazione.
Secondo quanto riportato da Fanatik, l’infortunio ha spinto l’area tecnica del club di Istanbul a rivedere le proprie priorità di mercato. Gimenez restava uno dei profili più apprezzati, ma l’impossibilità di avere garanzie immediate sulle sue condizioni ha portato la dirigenza a sondare alternative di alto livello.
Il Galatasaray, deciso a intervenire nel reparto offensivo, sta ora valutando altri nomi di primo piano, ampliando il ventaglio di opzioni oltre a quello che porta ad Antoine Griezmann. La pista Gimenez, al momento, resta in stand-by in attesa di sviluppi sul fronte medico.
